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السفير الأميركي في إسرائيل: ندعم جهود إسرائيل لهزيمة حماس لكننا لن ندعم إجراء برفح لا يأخذ بالاعتبار مخاوفنا (الجزيرة)

Lebanon 24
05-04-2024 | 08:59
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