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بلينكن: واشنطن ستنظر بعناية فائقة إلى الخطوات التي ستتخذها إسرائيل (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
05-04-2024 | 09:24
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