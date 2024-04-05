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نصر الله: الأميركيون يعبّرون دائمًا عن استعدادهم للتفاوض المباشر مع الإيرانيين لكن الإيرانيون لا يُخدعون

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:00
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