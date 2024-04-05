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نصر الله: كلّ من يحلّل ويقول ما يجري في غزّة وفلسطين والعراق واليمن والانتخابات الرئاسية في لبنان أنها تنتظر المفاوضات الأميركية الإيرانية هو كلام غير صحيح

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:03
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