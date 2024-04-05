نصرالله: "تعبوا قلبكن قد ما بدكن "بالنسبة لنا ولكل مقاوم شريف في هذه المنطقة نحن نشعر ان العلاقة مع ايران والتحالف معها هو عنوان الشرف والفخر والكرامة الانسانية في هذا الزمان

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