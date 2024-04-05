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نصرالله: "طوفان الاقصى" جعل بقاء ووجود اسرائيل في دائرة الخطر وكشف هشاشتها وضعفها وفشلها الأمني والسياسي والمعنوي

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:14
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