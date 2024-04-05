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رشقات رشاشة متوسطة وقذائف مدفعية معادية طالت بلدة كفركلا (الوكالة الوطنية)

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:16
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