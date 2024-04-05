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نصر الله: ما يمارسه العدو من قتل وتجويع في غزة هو من أجل الضغط والترهيب لأنه لا أفق أمامه لا في الميدان ولا في المفاوضات

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:20
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