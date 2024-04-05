يديعوت أحرونوت: اختراق إلكتروني واسع تعرضت له كافة وحداة وزارة القضاء الإسرائيلية يحتمل أنها جزء من الرد الإيراني وجاري تقييم حجم الأضرار (الجزيرة)

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