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مساعد الرئيس الإيراني: واشنطن طلبت من طهران عدم استهداف المنشآت الأميركية (العربية)

Lebanon 24
05-04-2024 | 10:33
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