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مندوب فرنسا لدى مجلس الامن: يجب حماية العاملين الإنسانيين في غزة مهما كانت الظروف

Lebanon 24
05-04-2024 | 11:22
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