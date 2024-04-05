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نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة: قمنا بحث نتنياهو على منح مفاوضيه صلاحيات أكبر للتوصل إلى اتفاق بأسرع وقت ممكن (التلفزيون العربي)

Lebanon 24
05-04-2024 | 11:39
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