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وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن الاستعداد لهجوم إيراني: الاستعداد والتأهب واليقظة ليست مرادفات للذعر والخوف (الجزيرة)

Lebanon 24
05-04-2024 | 11:43
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