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البيت الأبيض: نتنياهو أطلع بايدن على النتائج العامة للتحقيق في مقتل عمال الإغاثة

Lebanon 24
05-04-2024 | 12:07
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