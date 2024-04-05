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مندوب فلسطين في الأمم المتحدة: المشكلة لا تكمن في القرارت الأممية بل في عدم تقيد إسرائيل بها وإفلاتها من العقاب (التلفزيون العربي)
Lebanon 24
05-04-2024
|
12:11
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