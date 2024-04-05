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المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة الزميل فارس الجميل: ميقاتي تمنى على الرئيس القبرصي طرح الضغط على الإتحاد الأوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحين غير الشرعيين من لبنان

Lebanon 24
05-04-2024 | 13:07
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