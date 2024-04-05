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دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: 200 ألف مصل يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى (الجزيرة)

Lebanon 24
05-04-2024 | 14:53
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