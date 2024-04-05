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"أكسيوس" عن مصادر مطلعة: بايدن أخبر نتنياهو أنه لن يتمكن من دعمه إذا لم تغير إسرائيل مسارها في غزة
Lebanon 24
05-04-2024
|
15:02
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