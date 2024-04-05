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"أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي: إدارة بايدن أوضحت أنها تعتقد بوجوب وقف إطلاق النار لـ6 أسابيع مقابل إطلاق الرهائن

Lebanon 24
05-04-2024 | 15:08
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