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بايدن: لن ننسى الضحايا الذين سقطوا في حادثة انهيار الجسر في بالتيمور وسنعمل على بناء جسر جديد ليحل محل الجسر الذي انهار

Lebanon 24
05-04-2024 | 15:32
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