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هيئة البث الإسرائيلية: قلق لدى أوساط إسرائيلية بأن الضغوط السياسية لوقف إطلاق النار ستتم حتى بدون صفقة الرهائن (سكاي نيوز)

Lebanon 24
05-04-2024 | 15:45
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