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"أسوشيتد برس": بايدن يحض قطر ومصر للضغط على حماس لإتمام صفقة تبادل المحتجزين مع إسرائيل

Lebanon 24
05-04-2024 | 17:10
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