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موقع "أكسيوس": مجلس النواب الأميركي يصوّت الأسبوع المقبل على مشروع قرار ينتقد بايدن لدعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

Lebanon 24
05-04-2024 | 17:21
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