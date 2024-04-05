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مسؤول أميركي: أي ردّ انتقامي إيراني داخل إسرائيل سيستهدف مواقع عسكرية أو استخباراتية

Lebanon 24
05-04-2024 | 17:24
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