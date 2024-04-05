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الجيش الأميركي: 18 قتيلاً و63 معتقلاً من داعش بالعراق وسوريا خلال 94 مهمة نفذت منذ كانون الثاني 2024

Lebanon 24
05-04-2024 | 19:30
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