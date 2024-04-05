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40 نائباً ديمقراطياً في رسالة لبايدن وبلينكن: نطالب بوقف نقل أسلحة لإسرائيل بعد مقتل 7 عمال إغاثة بغارة في غزة

Lebanon 24
05-04-2024 | 19:51
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