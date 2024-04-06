Advertisement

أخبار عاجلة

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ من نوع "بركان" على موقع للجيش الإسرائيلي عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة

Lebanon 24
06-04-2024 | 05:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام إسرائيلية: حزب الله أطلق صاروخ بركان نحو موقع "دبورانيت" على الحدود مع لبنان
lebanon 24
06/04/2024 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"سكاي نيوز عربية" نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية: تضرّر عدة بنايات في "المطلة" قرب الحدود مع لبنان بسبب صواريخ أطلقها حزب الله
lebanon 24
06/04/2024 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": إطلاق 6 صواريخ باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا المحتلة جنوبي لبنان
lebanon 24
06/04/2024 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
"الجزيرة" عن وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صواريخ وقذائف في مناطق عدة بالجليل الغربي
lebanon 24
06/04/2024 19:16:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:02 | 2024-04-06
11:59 | 2024-04-06
11:43 | 2024-04-06
11:39 | 2024-04-06
11:38 | 2024-04-06
11:37 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24