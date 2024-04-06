Advertisement

أخبار عاجلة

السلطات الروسية تعلن إجلاء 4000 شخص في منطقة جبال الأورال بعد انهيار سد (العربية)

Lebanon 24
06-04-2024 | 06:31
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السلطات الأمنية الروسية تعلن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
06/04/2024 19:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة الانتخابات الروسية تعلن فوز بوتين بولاية خامسة (العربية)
lebanon 24
06/04/2024 19:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز نقلا عن السلطات الروسية: تدمير طائرة مسيرة حاولت استهداف حقل نفط في منطقة لينينغراد
lebanon 24
06/04/2024 19:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السلطات الروسية تقول إن نافالني توفي بسبب جلطة (العربية)
lebanon 24
06/04/2024 19:17:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:02 | 2024-04-06
11:59 | 2024-04-06
11:43 | 2024-04-06
11:39 | 2024-04-06
11:38 | 2024-04-06
11:37 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24