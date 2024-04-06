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رئيس وفد منظمة الصحة العالمية للعربي: حالة دمار شامل في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

Lebanon 24
06-04-2024 | 11:24
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