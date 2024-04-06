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رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ذكرى شهداء زحلة: نلتقي السنة ككلّ سنة كي نتذكر شهداءنا والأهمّ لنتذكر شهادتهم التي أبقتنا مغروسين في هذه الأرض مثل الأرز الشامخ مع حريّتنا الكاملة وكرامتنا غير المنقوصة

Lebanon 24
06-04-2024 | 11:28
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