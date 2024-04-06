جعجع: ثمة مجموعة في بلادنا تصادر قرار جميع اللبنانيين رغما عنهم إلا أن علينا الاستمرار في النضال كي يعود قرار اللبنانيين للبنانيين من خلال دولتهم الشرعية

Lebanon 24