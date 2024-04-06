جعجع: نطالب بتطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب وذلك لإنقاذ أهالينا في الجنوب من العذابات والموت والدمار وكي نخلّص الجنوب ولبنان كله من "الأعظم" بعد

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