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جعجع: نطالب بتطبيق القرار 1701 ونشر الجيش في الجنوب وذلك لإنقاذ أهالينا في الجنوب من العذابات والموت والدمار وكي نخلّص الجنوب ولبنان كله من "الأعظم" بعد

Lebanon 24
06-04-2024 | 11:39
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