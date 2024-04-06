Advertisement

أخبار عاجلة

الصحة العالمية: ندعو لفتح معابر برية إضافية للسماح بوصول المساعدات إلى شمال غزة دون عوائق

Lebanon 24
06-04-2024 | 11:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المفوض العام لوكالة أونروا يدعو لفتح معابر برية إضافية لتسهيل إيصال المساعدات لغزة
lebanon 24
06/04/2024 22:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: ندعو إسرائيل إلى فتح معابر إضافية لوصول المزيد من المساعدات إلى غزة (الجزيرة)
lebanon 24
06/04/2024 22:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة الصحة العالمية: نقص التغذية متفاقم بشكل خاص في شمال غزة
lebanon 24
06/04/2024 22:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن أبلغت دولة عربية أن إسرائيل تعهدت بفتح كافة المعابر البرية وإدخال المساعدات لغزة بحال الموافقة على إنشاء قوة عربية مشتركة (سكاي نيوز)
lebanon 24
06/04/2024 22:13:19 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:08 | 2024-04-06
15:07 | 2024-04-06
14:52 | 2024-04-06
14:52 | 2024-04-06
14:51 | 2024-04-06
14:42 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24