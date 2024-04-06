Advertisement

أخبار عاجلة

كتائب القسام: مجاهدونا أكدوا مقتل 3 جنود صهاينة وتحولهم لأشلاء وإصابة عدد آخر بجراح

Lebanon 24
06-04-2024 | 12:02
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كتائب القسام: قتلنا 9 جنود إسرائيليين في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس و5 آخرين في حي الأمل غرب المدينة
lebanon 24
06/04/2024 22:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام تدين مقتل القيادي الإيراني محمد رضا زاهدي في قصف القنصلية في دمشق (العربية)
lebanon 24
06/04/2024 22:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: قواتنا اشتبكت مع قوة النجدة التي وصلت لإنقاذ 7 جنود وأوقعتهم جميعا بين قتيل وجريح وسط خان يونس (العربي)
lebanon 24
06/04/2024 22:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
كتائب القسام: استهدفنا مجموعة من جنود العدو تحصّنت داخل مبنى في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة وأوقعناها بين قتيل وجريح
lebanon 24
06/04/2024 22:13:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:08 | 2024-04-06
15:07 | 2024-04-06
14:52 | 2024-04-06
14:52 | 2024-04-06
14:51 | 2024-04-06
14:42 | 2024-04-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24