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كتائب القسام: قتلنا 9 جنود إسرائيليين في منطقة الزنة شرق مدينة خان يونس و5 آخرين في حي الأمل غرب المدينة

Lebanon 24
06-04-2024 | 12:48
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