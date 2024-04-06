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شركة أمبري البريطانية للأمن البحري: تلقينا معلومات عن استهداف سفينة على بعد نحو 61 ميلا بحريا من جنوب غرب الحديدة اليمنية

Lebanon 24
06-04-2024 | 12:54
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