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النائب الأميركي جيسون كرو: نتنياهو لن يتجاوب ما لم تعلن واشنطن بوضوح عدم دعم استراتيجيته العسكرية الحالية

Lebanon 24
06-04-2024 | 14:09
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