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العملية البحرية الأوروبية: فرقاطة ألمانية تصدت لهجوم من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن (العربية)

Lebanon 24
06-04-2024 | 14:11
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