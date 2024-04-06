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جيش العدو الإسرائيلي: سقوط طائرة مسيّرة تابعة لسلاح الجو في الأراضي اللبنانية بعد استهدافها بصاروخ أرض جو

Lebanon 24
06-04-2024 | 15:38
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