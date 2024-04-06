Advertisement

أخبار عاجلة

الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية غانتس: حادثة الدهس في تل أبيب مروعة وتستحق الإدانة ويتعين علينا جميعا إدانة كل أشكال العنف

Lebanon 24
06-04-2024 | 16:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"سبوتنيك" عن هيئة البثّ الإسرائيلية: مواجهة صعبة بين نتنياهو والوزيرين في مجلس الحرب غانتس وأيزنكوت بشأن صفقة الرهائن
lebanon 24
07/04/2024 10:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس لبلينكن: المسألة الأكثر إلحاحا هي إيجاد طريقة لاستعادة الرهائن من غزة
lebanon 24
07/04/2024 10:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة الإسرائيلية تقمع مظاهرة في تل أبيب تطالب بالإطاحة بحكومة نتنياهو وإبرام صفقة فورية
lebanon 24
07/04/2024 10:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البثّ الإسرائيلية: بلينكن التقى غانتس على انفراد بعد انتهاء اجتماع مجلس الحرب
lebanon 24
07/04/2024 10:44:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:37 | 2024-04-07
03:36 | 2024-04-07
03:35 | 2024-04-07
03:34 | 2024-04-07
03:17 | 2024-04-07
02:48 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24