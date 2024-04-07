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وسائل إعلام إسرائيلية: نصف سنة ولا يزال من غير الواضح متى سيعود سكان الشمال إلى منازلهم وليس من الواضح ما إذا سيكون لديهم أمن بعد نصف سنة مقبلة
Lebanon 24
07-04-2024
|
02:08
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