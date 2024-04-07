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الناطق العسكري الإسرائيلي: إطلاق نار على حافلة إسرائيلية قرب قرية النبي إلياس شرق قلقيلية والجيش دفع بتعزيزات

Lebanon 24
07-04-2024 | 03:35
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