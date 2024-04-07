Advertisement

أخبار عاجلة

إسرائيل هيوم: إصابة مستوطنة بجروح خطيرة في إطلاق نار على حافلة شرق قلقيلية

Lebanon 24
07-04-2024 | 03:56
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: عملية إطلاق النار في الأغوار أدت إلى إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة ومتوسطة وطفيفة
lebanon 24
07/04/2024 15:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال شخصين خلال محاولتهما الفرار بسيارة من مكان إطلاق النار على 3 أشخاص في الطيرة وإصابتهم بجروح خطيرة (الجزيرة)
lebanon 24
07/04/2024 15:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة جندية ومستوطن بعملية إطلاق نار على حافلة شرقي قلقيلية
lebanon 24
07/04/2024 15:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة مجندة في عملية إطلاق النار التي استهدفت حافلة في الضفة الغربية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
07/04/2024 15:46:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:42 | 2024-04-07
08:31 | 2024-04-07
08:30 | 2024-04-07
08:21 | 2024-04-07
08:14 | 2024-04-07
08:09 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24