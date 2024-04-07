Advertisement

أخبار عاجلة

قصف مدفعي إسرائيلي على وادي برغز - قضاء حاصبيا في جنوب لبنان

Lebanon 24
07-04-2024 | 04:27
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": قصفٌ مدفعي إسرائيلي يطال وادي السلوقي لجهة حولا في الجنوب
lebanon 24
07/04/2024 15:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على اطراف برغز قضاء حاصبيا وقصف على أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان
lebanon 24
07/04/2024 15:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف مدفعي اسرائيلي يستهدف كل من وادي شبعا من الجهة الغربية بالإضافة إلى منطقة الغرب والحمى في راشيا الفخار بقضاء حاصبيا
lebanon 24
07/04/2024 15:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
07/04/2024 15:47:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:42 | 2024-04-07
08:31 | 2024-04-07
08:30 | 2024-04-07
08:21 | 2024-04-07
08:14 | 2024-04-07
08:09 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24