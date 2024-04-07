Advertisement

أخبار عاجلة

قصف مدفعي إسرائيلي على مواقع في جنوب لبنان (الجزيرة)

Lebanon 24
07-04-2024 | 04:52
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى والجولان المحتل (الجزيرة)
lebanon 24
07/04/2024 15:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: مدفعيتنا ردّت على مصادر إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان على زرعيت وشتولا ومواقع أخرى
lebanon 24
07/04/2024 15:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
إطلاق ٣٠ صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في منطقتي مزارع شبعا والجولان المحتلتين (الجزيرة)
lebanon 24
07/04/2024 15:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
قصف مدفعي إسرائيلي على محيط بلدة شبعا جنوبي لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
07/04/2024 15:47:43 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
11:53 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:05 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:19 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2024-04-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:42 | 2024-04-07
08:31 | 2024-04-07
08:30 | 2024-04-07
08:21 | 2024-04-07
08:14 | 2024-04-07
08:09 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24