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مستشار السيد خامنئي للشؤون العسكرية اللواء يحيى رحيم صفوي: العدو الإسرائيلي أغلق 27 سفارة له في المنطقة خوفاً من ردنا (الميادين)

Lebanon 24
07-04-2024 | 05:54
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