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يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي: أحد أسباب الانسحاب هو ترك أماكن للنازحين الذين ستُطلب منهم مغادرة رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
07-04-2024 | 06:05
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