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القسام: في كل مرة كان يعود فيها العدو لمناطق يفترض أنه لن يجد فيها مقاومة كان يتفاجأ بمقاومة عنيفة (الجزيرة)

Lebanon 24
07-04-2024 | 07:07
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