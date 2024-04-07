Advertisement

أخبار عاجلة

بيان سعودي صومالي: الترحيب بقرار مجلس الأمن برفع حظر السلاح عن الصومال (الشرق)

Lebanon 24
07-04-2024 | 07:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
السعودية ترحّب بقرار مجلس الأمن بشأن السودان
lebanon 24
07/04/2024 20:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب السعودية أمام مجلس الأمن: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة
lebanon 24
07/04/2024 20:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوب السعودية بمجلس الأمن: المجموعة العربية تدين الجرائم التي ارتكبت بحق عمال الإغاثة بقطاع غزة
lebanon 24
07/04/2024 20:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
لإدانة "ضربة دمشق"... الغرب يعرقل بياناً من مجلس الأمن
lebanon 24
07/04/2024 20:03:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:00 | 2024-04-07
12:59 | 2024-04-07
12:49 | 2024-04-07
12:47 | 2024-04-07
12:46 | 2024-04-07
12:34 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24