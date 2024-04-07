Advertisement

أخبار عاجلة

نتنياهو: إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق أسرى لكنها ليست مستعدة للاستسلام لمطالب حماس (الشرق)

Lebanon 24
07-04-2024 | 07:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يمنح رئيس الموساد صلاحيات أوسع للتوصل لاتفاق تبادل مع حماس
lebanon 24
07/04/2024 20:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر في حماس لـ"الشرق": التوصل لاتفاق يتوقف الآن على موقف إسرائيل ومدى الضغط الأميركي على نتنياهو
lebanon 24
07/04/2024 20:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نزال نرى فرصة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى (الشرق)
lebanon 24
07/04/2024 20:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع "أكسيوس" عن مسؤولين: نتنياهو أكد أن إسرائيل مستعدة لإطلاق سراح 3 أسرى مقابل كل رهينة كما حدث في الصفقة السابقة
lebanon 24
07/04/2024 20:04:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:00 | 2024-04-07
12:59 | 2024-04-07
12:49 | 2024-04-07
12:47 | 2024-04-07
12:46 | 2024-04-07
12:34 | 2024-04-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24